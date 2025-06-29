Лавров: Киев должен прекратить истребление всего русского для решения конфликта
Россия убеждена, что для решения конфликта на Украине необходимо прекратить процесс законодательного истребления всего русского на территории республики. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
«Не менее важно прекратить преступную деятельность киевского режима по законодательному истреблению всего русского, всех прав русских и русскоязычных жителей Украины», — сказал Лавров.
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По словам министра, они гарантированы конституцией страны, но были законодательно истреблены в том, что касается русского языка на всех этапах образования, СМИ, в сфере культуры и других областях.
28 июня стало известно, что книжный магазин в Киеве дарит своим клиентам конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка на Украине.
До этого мэр Геннадий Труханов заявил во время конфликта с местным жителем, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину, что Одесса — не русский город.