Россия убеждена, что для решения конфликта на Украине необходимо прекратить процесс законодательного истребления всего русского на территории республики. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

«Не менее важно прекратить преступную деятельность киевского режима по законодательному истреблению всего русского, всех прав русских и русскоязычных жителей Украины», — сказал Лавров.

Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

По словам министра, они гарантированы конституцией страны, но были законодательно истреблены в том, что касается русского языка на всех этапах образования, СМИ, в сфере культуры и других областях.

28 июня стало известно, что книжный магазин в Киеве дарит своим клиентам конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой говорится о гарантиях защиты русского языка на Украине.

До этого мэр Геннадий Труханов заявил во время конфликта с местным жителем, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину, что Одесса — не русский город.