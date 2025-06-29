Лавров сделал резкое заявление о Макроне и Мерце

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал резкое заявление о воинственных планах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. По словам Лаврова, Макрон и Мерц "окончательно утратили здравый смысл".

По словам Лаврова, в Москве с удивлением взирают "на те заклинания, которые звучат из европейских столиц". Он напомнил о совместной статье Макрона и Мерца о том, что Европа должна вооружиться, так как "Россия - главная угроза".

Лавров заявил, что у Запада не получится нанести России поражение

"Эти деятели утратили окончательно здравый смысл", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что они пытаются вернуться к тем временам, когда "Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз".