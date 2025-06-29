Лавров рассказал, о чем жалеет во время визита в Киргизию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший с визитом в Киргизию, заявил, что ему хотелось бы отдыхать на озере Иссык-Куль, а не работать. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Он проведет встречи с президентом Садыром Жапаровым и главой киргизского МИД, также запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.