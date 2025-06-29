Лавров сделал заявление о стратегическом поражении РФ от Запада

У коллективного Запада не получится нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

"Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение <...> Никогда у Запада это не получалось – не получится и в этот раз", – передает слова Лаврова ТАСС.

Путин заявил о попытках «послать подальше» Россию

Ранее Владимир Путин сообщил, что "игра в одни ворота" с Западом закончилась. В отличие от России, западные страны агрессивны, указал президент и добавил, что именно они поддержали госпереворот на Украине, после чего стали указывать на враждебность РФ.

Российский лидер также назвал привычной и беспардонной ложью утверждения о планах России вторгнуться в Европу. По его словам, эту "страшилку" руководство НАТО придумало и постоянно повторяет для обмана собственного народа.