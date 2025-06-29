Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в ООН не проявили желания узнать правду о крымском референдуме. Отказ организации признать российский статус полуострова он назвал политической слепотой.

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По его словам, никакой инициативы в данном вопросе от ООН по-прежнему не исходит.

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«ООН продолжает занимать выжидательную позицию, несмотря на нашу готовность предоставить все необходимые документы. И всё же мы ждём их реакции», — цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее он также заявил, что отказом признать Крым российским Владимир Зеленский загнал себя в тупик.