Шеремет: режим Зеленского закрывает рот несогласным гражданами или ликвидирует их
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что режим Владимира Зеленского лишь способен закрыть рот или физически ликвидировать граждан, не желающих мириться с его незаконным статусом главы государства.
Кроме того, он добавил, что при Зеленском Украина всегда будет «полицейским государством».
«Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — цитирует депутата ТАСС.
Также Шеремет отметил, что режим Зеленского неспособен существовать без масштабных вливаний финансов Запада.
В феврале украинский депутат Виктория Сюмар назвала беспрецедентной информзачистку на Украине.
Сенатор Алексей Пушков при этом ранее в эфире программы «Право Знать» заявил, что Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей.