Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что режим Владимира Зеленского лишь способен закрыть рот или физически ликвидировать граждан, не желающих мириться с его незаконным статусом главы государства.

Кроме того, он добавил, что при Зеленском Украина всегда будет «полицейским государством».

«Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — цитирует депутата ТАСС.

Также Шеремет отметил, что режим Зеленского неспособен существовать без масштабных вливаний финансов Запада.

В феврале украинский депутат Виктория Сюмар назвала беспрецедентной информзачистку на Украине.

Сенатор Алексей Пушков при этом ранее в эфире программы «Право Знать» заявил, что Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей.