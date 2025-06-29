Осло создает сложности для научной деятельности России на Шпицбергене

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил в интервью РИА Новости, что власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности.

При этом, по словам дипломата, текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.

«Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение», — сказал посол.

В апреле Правительство России приняло решение денонсировать межправительственное соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, действовавшее с 2007 года.

Также сообщалось, что ледники юго-западной части Шпицбергена тают с беспрецедентной скоростью — ежегодно они теряют почти 2,5 м слоя льда.