Министр культуры России Ольга Любимова прибыла в КНДР с рабочим визитом.

«Прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам главы ведомства, сегодня благодаря договорённостям лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына сотрудничество в сфере культуры между нашими странами достигло небывалых высот.

«Реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов... Активное сотрудничество в сфере культуры демонстрирует высокие дружеские отношения, сложившиеся между нашими странами на основе взаимного уважения и солидарности, тесных исторических связей», — подчеркнула Любимова.

Ранее в ЦТАК писали, что Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане.

При этом сообщалось, что на новый пляжный курорт в КНДР туристы смогут отправиться через Приморье.