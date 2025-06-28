Захарова: РФ дала разъяснения Азербайджану по ситуации с задержаниями в Екатеринбурге

ТАСС

Приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова прокомментировала вызов российского дипломата в МИД Азербайджана
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"Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - указала дипломат.

Как напомнила Захарова, данную ситуацию уже прокомментировало СУ СК России по Свердловской области.

"В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана

"Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальная информация по мере поступления будет обнародована по линии Следственного комитета Российской Федерации", - заключила Захарова.