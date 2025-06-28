В Госдуме заявили о выводах из ближневосточного конфликта для России

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник заявил, что Российская Федерация сделала важные выводы из ирано-израильского конфликта, касающиеся, прежде всего, противовоздушной обороны (ПВО), ведения мирных переговоров и вооружения. Своим мнением он поделился в интервью с «Ленте.Ru».

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Колесник отметил, что России следует обратить внимание на свои системы ПВО, сделав ценные выводы из ирано-израильского конфликта. Он указал на то, что израильская система «Железный купол», несмотря на все свои преимущества, оказалась не столь эффективной против иранских ракет. По мнению парламентария, это свидетельствует о необходимости повышения эффективности собственных систем обороны Вооруженными силами РФ.

«Также всегда нужно ожидать неожиданного удара даже в разгар мирных переговоров. На Ближнем Востоке как раз были переговоры по ядерной сделке, которые в итоге оказались маскировкой для удара Израиля по Ирану», — заключил Колесник.

Согласно информации, опубликованной в британской газете Times, израильские власти вели подготовку к возможной атаке на военные объекты Ирана начиная с 2010 года. В статье говорится, что израильские агенты на протяжении многих лет осуществляли наблюдение за развитием ядерной программы Ирана. Им удалось установить местонахождение объектов, используемых для обогащения урана.