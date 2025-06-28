Одесса всегда была и останется по духу русским городом, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

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Накануне одесский градоначальник Геннадий Труханов рассказал на митинге, что Одесса якобы не русский город и никогда им не была.

«Украинские нацисты продолжают беситься и отвергать очевидное, пытаясь на белое сказать черное, заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память. И тут у них мало что выйдет. Даже Труханов с пеной у рта доказывая, что Одесса — не русский город, видимо, сам того не осознавая, говорит на русском языке», — отметил Шеремет.

Депутат напомнил, что Одесса в своем современном виде была основана по указу российской императрицы Екатерины II.

«Одесса — это черноморская жемчужина с российского ожерелья городов-героев. Она также как город-герой Севастополь основана по указу российской императрицы Екатерины II», — уточнил парламентарий.

Напомним, что во время Русско-турецкой войны 1787—1791 годов крепость Хаджибей привлекла внимание войск Александра Суворова, следовавших на Бендеры. Крепость была взята на рассвете 14 сентября 1789 года передовым отрядом корпуса генерала Ивана Гудовича.

27 мая 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт об устроении в Хаджибее военной гавани с купеческой пристанью.Проект постройки порта и новой крепости она поручила голландскому военному инженеру Францу де Воллану.

22 августа 1794 года, с благословения митрополита Екатеринославского и Таврического Гавриила, были забиты первые сваи в основание города. В 1795 году город получил название Одесса.