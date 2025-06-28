Путин пожелал сапёру из Дагестана, чтобы его хранил Аллах
Российский лидер Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Дагестана, чтобы его хранил Аллах.
Об этом сообщило РИА Новости.
«Дай Бог, чтобы, вы — человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил», — сказал глава государства на открытии молодёжных комплексов в российских регионах.
Военный из Дагестана рассказал президенту, что он получил квалификацию сапёра.
Ранее Путин поздравил молодых участников СВО с Днём молодёжи.
Общаясь участницей студотряда из Архангельской области, президент назвал недостаточным заработок в 60—70 тыс. рублей за сезон.