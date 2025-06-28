Российский лидер Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Дагестана, чтобы его хранил Аллах.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Дай Бог, чтобы, вы — человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил», — сказал глава государства на открытии молодёжных комплексов в российских регионах.

Военный из Дагестана рассказал президенту, что он получил квалификацию сапёра.

Ранее Путин поздравил молодых участников СВО с Днём молодёжи.

Общаясь участницей студотряда из Архангельской области, президент назвал недостаточным заработок в 60—70 тыс. рублей за сезон.