Путин: будущее России — за освоением Арктики

Россия активно начинает осваивать Арктику, за этим будущее страны, заявил на открытии молодежных комплексов в российских регионах президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению, отметил российский лидер.

«Теперь очевидно, что будущее России, в том числе, а может быть и в большем же смысле, за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», — разъяснил Путин.

Ранее президент сообщил, что правительство активно занимается развитием Дальнего Востока и Арктики.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой», — уточнил российский лидер.

Путин заметил, что следует осваивать эти территории, так как на них сосредоточены минеральные ресурсы, логистика, производство. Кроме того, добавил он, на Дальнем Востоке есть рынки сбыта, а партнерство, в том числе технологическое, «становится все интереснее и интереснее».

Президент констатировал, что у Арктики колоссальные перспективы развития. Он добавил, что Россия готова к работе в макрорегионе со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития.