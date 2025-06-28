Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержаний на Урале
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых из-за задержаний в Екатеринбурге. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
«Волковых был вызван в Министерство иностранных дел в связи с нападениями на азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге», — отметили в МИД Азербайджана.
Российской стороне также выразили резкий протест из-за рейдов 27 июня 2025 года в квартирах граждан Азербайджана.
По утверждению ведомства, в ходе «рейдов были погибшие и раненые», девять человек арестованы.
Азербайджан выразил озабоченность на фоне гибели в России своих граждан
Ранее стало известно, что в Свердловской области задержаны члены этнической преступной группы, подозреваемые в убийствах и покушениях на убийство, совершённых в 2001, 2010 и 2011 годах.