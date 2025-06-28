Киеву пора признать, что для мира на Украине нужна компромиссная формула. Он находится не в том положении, чтобы торговаться.

Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что ситуация быстро меняется.

«То, что сегодня выглядит привлекательным для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со Стамбульскими соглашениями. И наоборот, если речь идёт об Украине», — сказал собеседник агентства.

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Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной.