Захарова рассказала о нацистском прошлом деда главы МИ-6
Власти западных стран осознанно и целенаправленно ставят на ключевые посты потомков нацистов, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заметила, что пользователи социальных сетей активно обсуждают информацию о том, что дед новой главы британской разведки Блейз Метревели — Константин Добровольский — был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны.
По ее данным, Добровольский после начала Великой Отечественной войны переметнулся к немцам и добровольно пошёл не просто в ряды вермахта, а в СС. Материалы архивов, добавила Захарова, сохранили его признание: «Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев».
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В МИД Великобритании уточнили, что «Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми с восточноевропейским происхождением, понята лишь частично».
Захарова подчеркнула, что вопрос в том, как глава МИ-6 относится к своим корням. По ее мнению, Метревели следует не за пресс-службу прятаться, а выйти и объясниться.
«Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах «коллективного Запада» потомков нацистов», — резюмировала дипломат.