Пушилин высказался о размере безопасной зоны на границе с Украиной

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что размеры безопасной зоны, создаваемой на российской границе, должны зависеть от той боевой техники, которая предоставляется киевскому режиму западными странами.

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление Пушилин сделал на полях XII Форума регионов России и Белоруссии.

«Зависит от той поддержки, которую западные страны будут на тот момент оказывать, когда будет приниматься решение, какую поддержку будут оказывать Украине западные страны и какое оружие по факту будет на тот момент в руках украинского режима», — отметил он.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев высказался о создании буферной зоны на границе России.