Путин оценил меморандумы России и Украины по решению конфликта

Меморандумы России и Украины по урегулированию конфликта «абсолютно противоположны» друг другу, однако переговоры нужны, чтобы найти выход из кризиса. Об этом в ходе общения с журналистами в Минске заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что не видит ничего удивительного в том, что представленные Москвой и Киевом документы различаются.

Путин также подчеркивал, что Российская Федерация хочет завершить специальную военную операцию (СВО) с нужным для себя результатом, для чего и рассчитаны ее траты на вооружение.

Путин раскрыл траты России на оборону

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни российский лидер принял участие в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

Путин заявлял также, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Он отметил, что РФ понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. При этом президент подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.