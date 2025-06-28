Посол раскрыл планы НАТО у российских границ

Норвегия заинтересована в том, чтобы увеличить военное присутствие НАТО у границ с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

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«Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории», — подчеркнул дипломат.

По его словам, речь идет в том числе и о тех территориях, которые напрямую граничат с Россией.

Москва считает, что милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а обернется только усилением напряженности в регионе, добавил Корчунов.

До этого российский посол в Осло говорил, что предприятия военно-промышленного комплекса Норвегии обогащаются за счет милитаризации Европы.

По словам дипломата, уже в 2022-2023 гг. Норвегия получила более $115 млрд долларов сверхдоходов.

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Генеральный секретарь объединения Марк Рютте говорил, что повышение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП является лишь началом, поскольку в будущем альянс начнет быстро расширять военную промышленность.

Ранее была названа страна, которая примет саммит НАТО в следующем году.