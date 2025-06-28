В России назвали претендента на глупость года

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал претендента на глупость года. По его мнению, вступить в конкуренцию решил датский генерал, опасающийся присутствия России в Гренландии.

Глава Арктического командования Дании Серен Андерсен ранее заявил, что Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России. Он отметил, что королевство усиливает оборону острова на фоне нестабильной международной обстановки, чтобы иметь возможность отреагировать на изменение поведения РФ в этом регионе.

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По мнению Пушкова, ранее на первое место претендовал президент Франции Эммануэль Макрон с его заявлением о том, что он «видит русских у ворот Парижа».

«Но теперь его догнал и перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании Андерсен, который опасается появления русских... в Гренландии. Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за "русских в Гренландии" покой он уже потерял», — заключил Пушков.

Американский президент Дональд Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.