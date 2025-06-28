В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»

Заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России можно назвать переходом к «фашистским методам». Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.

«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам», — ответил он на слова Умерова.

Как уточнил Ивлев, дальнобойные беспилотники и ракеты НАТО нужны Киеву для ударов по мирным российским городам и селам.

Украина пригрозила увеличить число дальнобойных ударов по России

Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России.