В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»
Заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России можно назвать переходом к «фашистским методам». Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам», — ответил он на слова Умерова.
Как уточнил Ивлев, дальнобойные беспилотники и ракеты НАТО нужны Киеву для ударов по мирным российским городам и селам.
Украина пригрозила увеличить число дальнобойных ударов по России
Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России.