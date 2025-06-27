Фидан допустил сближение позиций Москвы и Киева по проектам меморандумов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в эфире телеканала A Haber, что Россия и Украина могут приблизиться к компромиссу по меморандумам, представленным на переговорах по урегулированию конфликта.

По его словам, при наличии политической воли сторон и роли посредника возможно достижение согласованных решений, хотя процесс обещает быть сложным и не ограничится одной-двумя встречами.

МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за Украины

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представленные сторонами документы представляют собой диаметрально противоположные позиции.

По его словам, на текущем этапе участники зафиксировали свои условия прекращения огня, и они станут предметом дальнейшего обсуждения на следующем раунде консультаций, передает «Радиоточка НСН».