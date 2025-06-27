Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ведущему RT Рику Санчесу Украины Владимиру Зеленскому жесткое изобличение, когда союзники заставят его отчитаться о потраченных деньгах.

По мнению дипломата, именно по причине грядущей ответственности украинский лидер пытается избежать окончания правления любой ценой.

«Они украли миллиарды долларов из полученной помощи. И ему задавали об этом вопросы не только на Украине, но и его спонсоры. Думаю, когда наконец дойдет до этого, его изобличение будет очень жестким», — сказал Небензя.

Небензя назвал позицию Киева на переговорах нереальной

Ранее постпред России заявил, что желание Украины вернуться к границам 1991 года несбыточно.