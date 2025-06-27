Россия расторгла соглашение со Швецией о ядерных установках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал решение о прекращении действия соглашения со Швецией по обмену информацией о ядерных установках и оперативному оповещению при ядерных авариях. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Согласно пункту 1 статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», денонсируется соглашение, заключенное между правительством СССР и правительством Швеции 13 января 1988 года в Стокгольме, относительно уведомления о ядерных инцидентах и обмена данными о ядерных объектах.

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Российскому Министерству иностранных дел поручено уведомить шведскую сторону о данном решении.

До этого Россия прекратила действие соглашений с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающихся сотрудничества в Баренцевом море, а также о сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций с государствами — членами Совета Баренцева/Евроарктического региона.