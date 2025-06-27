Европой управляют «политические карлики», заявил в интервью RT постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Дипломат задался вопросом, где новые политики, соразмерные экс-президенту Франции Шарлю де Голлю или экс-канцлеру Германии Гельмуту Колю, «которые были гигантами». Небензя признался, что не помнит наизусть большинство имен глав европейских МИД, потому что они сменяются очень быстро и от «их пребывания в должности не остается никакого следа».

В этом же интервью Небензя объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский «держится за власть». По его мнению, после ухода с поста политику придется понести ответственность «за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел».