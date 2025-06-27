Небензя заявил о необходимости оптимизации работы ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью RT, что Организации Объединённых Наций требуется оптимизация из-за высокой степени несогласованности в её работе.

Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале RT.

«Но мы не должны, как говорится, вместе с водой выплёскивать из ванны ребёнка», — сказал Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что организация по-прежнему обладает легитимностью, несмотря на критику за неспособность предотвращать глобальные кризисы.