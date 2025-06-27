Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина на переговорах с Российской Федерацией выдвигает нереалистичное требование о возвращении к границам 1991 года. Об этом он рассказал в интервью RT.

«На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», – сказал дипломат.

До этого бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал данное заявление запоздалым.