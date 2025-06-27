Путин заявил, что на Западе «не видят бревна в своем глазу»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции о результатах саммита ЕАЭС в Минске заявил, что не Россия является агрессивной, а коллективный Запад. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

«Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что в России есть хорошая поговорка: «Соринку замечаю в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят».

Также президент отметил, что на фоне риторики о якобы мнимой агрессивности России в Европе говорят о необходимости вооружаться.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита НАТО, который проходил в период с 24 по 25 июня, главной темой стало увеличение расходов на оборону стран — членов альянса до 5% от ВВП. Чтобы это осуществить, необходимо «нарисовать монстра», на роль которого лучше всего подходит РФ, указал представитель Кремля.