Путин оценил перспективу встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал встречу с главой США Дональдом Трампом «вполне возможной». Слова лидера РФ приводит ТАСС.

Путин отметил, что всегда готов к контактам и встречам.

«Знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встреч. Так что она вполне возможна», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

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При этом Путин указал, что такие встречи нужно готовить и по их результатам необходимо «выходить на новые рубежи сотрудничества». По словам президента РФ, Москва «с удовольствием будет готовиться» к контактам с Трампом.

Говоря об отношении к американскому лидеру, Путин указал, что испытывает к нему «большое уважение, поскольку он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти в Белом доме».