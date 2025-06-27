Путин рассказал, как НАТО «кинуло» Россию

Россию «кинули» по поводу нерасширения НАТО на восток — говорили «ни дюйма», а потом было несколько волн расширения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что действия НАТО стали одной из причин СВО на Украине.

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«Началось все с чего? С того, что нас надули, обманули, грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Всему миру известно, что России было обещано — ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой», — пояснил Путин.

Президент добавил, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России». По его словам, именно Запад проявляет агрессию, а не РФ.