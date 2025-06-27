Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил российский президент Владимир Путин.

После завершения «гуманитарной» стадии контактов, которые касаются в том числе обменов телами, стороны договаривались о третьем раунде переговоров, отметил глава государства.

«В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики, господин Эрдоган, остаётся на своих позициях по поддержке этого процесса», — сказал Путин.

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Россия готова провести такую встречу в Стамбуле, добавил он.

Путин общается с журналистами по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза. RT ведёт прямую трансляцию.