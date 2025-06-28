В Госдуму внесен законопроект о новой памятной дате

В России предложили установить новую памятную дату - День ветеранов боевых действий, который в случае принятия соответствующего закона будет отмечаться 1 июля. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты партии "Справедливая Россия - За правду".

В пояснительной записке авторы напоминают о заслугах граждан России, принимавших участие в защите национальных интересов страны в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории России и других государств. Чествовать бойцов они предлагают 1 июля - в этот день, по данным депутатов, уже неофициально отмечается День ветеранов боевых действий. В ряде регионов России сложилась традиция проведения торжественных мероприятий, таких как возложение цветов к мемориалам воинам-интернационалистам, акции памяти и встречи ветеранов разных поколений, отметили инициаторы.

По данным авторов законопроекта, в настоящее время в России статусом ветеранов боевых действий обладают более двух миллионов человек. Установление официального праздника послужит признанию их заслуг и уважения к их подвигам, считают в СРЗП.