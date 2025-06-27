В Госдуме высказались об отсутствии компенсаций участникам операции «Труба»

История с отсутствием наград и выплат участникам операции «Труба», благодаря которой была освобождена Суджа в Курской области, вряд ли является фейком, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он пообещал разобраться в ситуации.

Ранее общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова сообщила, что у участников операции «Труба» выявили рак легких. Кроме того, им было отказано в выплатах и наградах. По ее словам, военным, заработавшим серьезные проблемы со здоровьем за несколько дней нахождения в недействующей газовой трубе с остатками опасного конденсата, «кинули как собакам 100 тысяч рублей», и больше они никаких компенсаций не получали.

«Я с большим уважением отношусь к Анастасии Кашеваровой, поскольку знаю, что она много уделяет этому внимания, поэтому это вряд ли фейки какие-то. Надо разобраться, я обязательно запрошу эти сведения, хотя бы потому, что у меня мои знакомые сослуживцы тоже были участниками этой операции, поэтому я все узнаю из первых рук», — поделился депутат.

Раскрыты новые подробности операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток» или «Труба». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали в районе трубы, однако не заметили российских бойцов. Часть пути по трубе военные преодолели на электросамокатах.