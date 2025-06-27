В Кремле отреагировали на готовность Эстонии принять самолеты НАТО с ЯО

Готовность Эстонии принять у себя самолеты союзников по НАТО с ядерным оружием (ЯО) на борту представляет для России непосредственную опасность, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Непосредственную, конечно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли такой шаг нести какую-либо опасность.

Песков также заметил, что руководители прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей.

"Можно выразить только сожаление в этой связи", - добавил он.

Говоря о возможности ухудшения отношений, пресс-секретарь констатировал, что их у России с прибалтийскими республиками фактически нет. "Уж чего-то худшее сделать очень тяжело", - сказал Песков.

Эстония готова принять самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие

Ранее глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил о готовности Таллина принимать на своей территории военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки. По словам министра, истребители F-35, которые могут нести тактические ядерные бомбы, уже бывали в Эстонии и в ближайшее время снова будут охранять воздушное пространство страны.