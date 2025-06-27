Российское консульство в Кракове прекратило работу по требованию Польши

Генеральное консульство России в Кракове официально закрылось после требования польских властей. Как передает корреспондент РИА Новости, со здания на улице Бискупа спущен российский флаг, завершена процедура передачи объекта собственнику.

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«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет», — заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Он охарактеризовал действия польских властей как «абсолютно недружественный, ничем не обоснованный шаг». Закрытие консульства стало очередным проявлением ухудшения российско-польских отношений.

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