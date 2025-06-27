Посла Германии вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Германии Александра Ламбсдорфа, чтобы объявить ему об ответных мерах за преследование российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — рассказали агентству в министерстве.

10 июня немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Документы изъяли под предлогом, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Захарова шуткой ответила канцлеру Германии на слова о санкциях против России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять ответные меры за преследование Феоктистова.