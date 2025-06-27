L`Antidiplomatico: пророчество Путина о подчинении ЕС США сбылось в Гааге
Пророчество российского лидера Владимира Путина по подчинению стран Европы воле американского президента Дональда Трампа сбылось на саммите НАТО в Гааге. Такое мнение выразил журналист Клара Стателло в статье для L’Antidiplomatico.
«Пророчество сбылось во время саммита НАТО в Гааге... То, что саммит в Гааге превратится в праздник ликования и преданности Трампу, было ясно уже из лестного послания, отправленного ему в частном порядке генсеком НАТО (Марком Рютте. — RT)», — отметили в материале.
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По мнению журналиста, саммит подготовили, чтобы избежать столкновения с Трампом, скрыть растущие разногласия с союзниками по вопросам международной торговли, России и напряжённости на Ближнем Востоке.
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