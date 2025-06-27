Пророчество российского лидера Владимира Путина по подчинению стран Европы воле американского президента Дональда Трампа сбылось на саммите НАТО в Гааге. Такое мнение выразил журналист Клара Стателло в статье для L’Antidiplomatico.

СМИ сообщили, что подготовка ударов Израиля по Ирану началась еще в прошлом году

По мнению журналиста, саммит подготовили, чтобы избежать столкновения с Трампом, скрыть растущие разногласия с союзниками по вопросам международной торговли, России и напряжённости на Ближнем Востоке.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО.