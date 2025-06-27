Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе. Перед началом мероприятия состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — говорится в сообщении.

После совещания в узком составе состоится заседание в расширенном формате, в котором будут участвовать лидеры стран-наблюдателей ЕАЭС и иностранные гости, приглашенные на мероприятие.

До этого Лукашенко заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как страны-члены «набирают обороты», а другие ждут, когда объединение «споткнется».

По мнению белорусского президента, только от членов ЕАЭС зависит, чьи ожидания в итоге оправдаются.