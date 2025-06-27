Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Минске

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в саммите ЕАЭС.

Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После церемонии официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС во Дворце состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Ранее Путин заявил, что страны ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития и другими региональными структурами.