Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в саммите ЕАЭС.
Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
После церемонии официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС во Дворце состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Ранее Путин заявил, что страны ЕАЭС поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития и другими региональными структурами.