Главы государств ЕАЭС принимают участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в рамках IV форума организации, в Минске в пятницу, 27 июня.

Среди участников мероприятия президент России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится по видеосвязи.

Для участия в заседании также прибыли президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также спецпредставитель лидера Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Ожидается, что на полях форума Путин встретится с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Халидом бен Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном.

Евразийский экономический форум под председательством Белоруссии проходит с 26 по 27 июня. В нем примут участие более 2 700 участников из 33 государств.