Посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами строчками из «К Чаадаеву» А.С. Пушкина.

Обращение дипломата размещено в Telegram-канале американской дипмиссии.

«Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего. Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания!»», — заявила дипломат.

Она протицировала следующие строки:

«Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

Еще одна строчка из этого произведения Пушкина стала названием советского драматического исторического фильма 1975 года «Звезда пленительного счастья» о судьбе участников восстания декабристов и их супруг, отказавшихся от обеспеченной дворянской жизни и удобств жизни в столице ради того, чтобы сопровождать любимых в ссылке в Сибирь.

В стихотворении 1818 года Пушкин призывает своего товарища верить, что, несмотря на «гнет власти роковой» взойдет «звезда пленительного счастья» и их имена будут написаны «на обломках самовластья».

Петр Яковлевич Чаадаев — российский писатель, известный своими «Философскими письмами», написанными в 1831 году. Его образ стал основой для персонажа Чацкого из пьесы «Горе от ума» А.С. Грибоедова.

Трейси заняла пост посла США в РФ в январе 2023 года. Ее работа в стране завершилась 27 июня, теперь она вернется в США.