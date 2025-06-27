В России поставили Сербию перед выбором из-за поставок оружия Киеву

Политические структуры Сербии не смогут поддерживать хорошие отношения с российскими властями, поставляя боеприпасы и оружие Вооруженным силам Украины, придется сделать выбор. Россия уже не в первый раз фиксирует факты поставок сербского оружия украинской армии, сообщила в беседе с ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

24 июня президент Сербии Александар Вучич сообщил, что республика полностью прекратила экспорт боеприпасов, и вся производимая продукция теперь направляется исключительно на внутренние нужды армии. Экспорт, по его словам, будет возможен только в исключительных случаях и на основании специальных решений. Также он заявлял, что после принятого решения о приостановке экспорта оружия и боеприпасов на Белград оказывается серьезное давление, включая угрозы организовать протесты на предприятиях оборонной промышленности.

"Несмотря на то, что, по сообщениям СМИ, на высшее руководство Сербии оказывается давление в связи с таким решением, глава государства заверяет, что процесс по приостановке будет продолжен. За двумя зайцами в этой ситуации гоняться не получится. Сербскому политику придется сделать конкретный выбор. А каким он будет - покажут только реальные дела", - сказала Никонорова.

Она отметила, что Россия уже не в первый раз фиксирует факты попадания сербского оружия и боеприпасов в руки ВСУ.

Премьер Сербии дал обещание по поставкам оружия Украине

"Говоря о российско-сербской дружбе, мы в первую очередь имеем в виду те искренние связи, которые скрепляли на протяжении десятков лет народы наших стран. Думаю, что публикация итогов расследований СВР России может стать откровением для сербской широкой аудитории", - добавила сенатор.

Как сообщили 23 июня в СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, "отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки". Это позволяет Киеву в дальнейшем "формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств, указывается в сообщении. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются преимущественно в Чехии и Болгарии, отметили в СВР.