Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов — почётным знаком «Кентавр».

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба мэрии Грозного.

Отмечается, что награда «вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства».

Почётный знак «Кентавр» был передан вице-премьеру, министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву.

Ранее заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью имени В.А. Татаринова.