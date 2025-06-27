В Китае увидели сигнал для США в визите Путина в КНР

Новость о том, что президент России Владимир Путин совершит четырехдневный визит в Китай, является тревожным сигналом для США. Об этом пишет китайское издание Baijiahao. Журналисты обратили внимание, что предыдущие зарубежные визиты российского лидера не длились более трех суток и решение Путина нарушить "правило трех дней" указывает на укрепление партнерства России и Китая.

Для администрации США, которая неоднократно выражала опасения по поводу углубления российско-китайских отношений, предстоящая поездка является подтверждением того, что Москва и Пекин продолжают сбижаться, несмотря на внешнее давление, отмечается в матриале. По словам авторов, попытки президента США Дональда Трампа склонить Россию на свою сторону и вместе с ней заняться сдерживанием Китая оказались безуспешными. Пока Трамп хвастается хорошими личными отношениями с Путиным, российский лидер ставит в приоритет национальные интересы, указывается в статье. 22 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что многодневный зарубежный визит является редкостью для Путина, но он проведет в Китае четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

До этого Ушаков заявил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества в конце августа — начале сентября. По его словам, полноформатные переговоры между лидерами РФ и КНР состоятся 2 сентября в Пекине на полях празднования 80-летия победы над Японией.