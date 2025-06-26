Александр Сосновский, политолог и немецкий журналист, рассказал, что Запад почти что в панике, и снова по причине России. А все дело во фразе Владимира Путина о русском солдате. Ничего удивительного, что иностранные силы перевозбудились, пишет «Царьград».

© kremlin.ru

Владимир Путин в одной из последний речей сделал важную пометку — там, где ступит нога русского солдата — все наше. Это было сказано в назидание Киеву, который все никак не может смириться с новыми землями РФ. Чем больше времени проходит, тем меньше территорий остается у Украины, и виновата в этом лишь администрация Зеленского, которая гнет свою линию.

Сосновский отмечает, что особенно остро на фразу Путина отреагировала Украина, что неудивительно. В администрации Зеленского посчитали, что таким образом Россия делает прямое заявление — от Украины может ничего не остаться, если Киев не пойдет на условия Москвы.

«Какой вой сейчас поднимается на Западе, на Украине, в Канаде! Как они все кричат из-за слов Путина о ноге русского солдата! Ведь Путин никогда ничего не говорит просто так. Если он говорит "то - наше", значит, будет наше», - поясняет немецкий эксперт.

Кроме того, Сосновский порассуждал, какие города на Украине могут стать российскими. Так, эксперт назвал Одессу, которая исторически является русским городом. За ней могут последовать Николаев, Харьков и, вероятно, Киев.

Как считает политолог, для украинцев это было бы идеальным вариантом, так как действующая власть на Украине ведет страну на дно. Оставлять Украину в руках Зеленского просто опасно для самой Украины, полагает эксперт.

Многие киевляне выступают против запрета на русский язык, для многих он является родным. Помимо прочего, киевский режим запрещает посещение Украинской Православной Церкви, не говоря уже о культурных моментах. Но больше всего по русскоязычному населению Украины ударил запрет на почтение памяти предков каждое 9 мая.

Примерно такие же ощущения испытывают и жители Одессы, где огромная часть населения говорит по-русски.