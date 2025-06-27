Захарова: ВСУ понесут наказание за атаку на китайского журналиста

Во время выезда на репортаж в Кореневский район Курской области под удар украинского беспилотника попала съемочная группа китайского телеканала Phoenix. Журналист Лу Юйгуан получил травмы, сообщает РИА Новости. По информации агентства, журналисты "готовили репортаж о мирных жителях Курской области, которые подвергаются атакам беспилотников ВСУ", и сами попали под такую атаку.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел в райцентре Коренево. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, "который самостоятельно направился в приграничье". По первоначальной оценке, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. Его доставили в Курскую областную больницу. Позже выяснилось, что травмы не настолько опасны.

"К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации", — написал Хинштейн.

В комментарии для ГТРК "Курск" бегло говорящий по-русски Лу Юйгуан рассказал, что чувствует себя хорошо, но после ранения потерял много крови. На кадрах видно, что у него сильно забинтована голова. По его словам, инцидент произошел около 13:00 "на вашей, российской территории".

"Мы стендап сделали, и в нас FPV-дрон попал", — рассказал он. Реакция МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "на съемках репортажа о восстановлении мирной жизни" в приграничном районе журналист был одет в бронежилет с надписью PRESS — однако это не помешало атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

"Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", — написала Захарова.

Она призвала профильные международные структуры, гендиректора ЮНЕСКО, Верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев".

"Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - резюмировала Захарова.

Военкор - опасная профессия Это далеко не первый случай ранения и гибели журналистов в зоне СВО. Вот примеры за 2025 год. 4 января внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб на трассе Донецк — Горловка в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.

Пострадали также корреспонденты МИА "Россия сегодня" и "Блокнот Донецк". 24 марта в результате обстрела ракетами американской системы залпового огня HIMARS в ЛНР погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позже от полученных ран скончался журналист телеканала "Звезда" Никита Гольдин. 26 марта в Белгородской области на границе с Украиной при взрыве мины противника погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.