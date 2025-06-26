Путин ответил шуткой на кражу российских активов Западом

Президент России Владимир Путин в шуточной форме отметил, что попытки Запада присвоить суверенные активы РФ способствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Глава государства заметил, что значительная часть российских активов находится в замороженном состоянии в банках западных стран, где регулярно звучат заявления о намерении присвоить эти средства.

«Как только это [кража] произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — заметил Путин.

Путин назвал действия Запада в отношении российских активов грабежом

Ранее президент беззлобно пошутил над ошибкой журналиста, спросившим его, как часто он встречается с Путиным.

Корреспондент задал главе государства вопрос о том, когда он встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Он очень волновался при общении с президентом и перепутал фамилии Путина и Трампа.

«А когда вы уже с Путиным […] Когда вы встречаетесь с Трампом?», — спросил репортер.

Путин шутливо ответил, что встречается сам с собой каждый день, когда смотрится в зеркало.