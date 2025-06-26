Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Его слова приводит РИА Новости.

Путин напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном.

«Дай Бог сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, все будем считать в прошлом», — сказал он во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По словам президента РФ, это означает, что можно развивать отношения со всеми странами региона. В частности, он напомнил о преференциальных договоренностях ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией, о подготовке подписания договора об экономическом сотрудничестве с ОАЭ.

Также Путин указал, что «продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов, повышением авторитета и влияния ЕАЭС на международном уровне.

«Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки», — добавил он.

Кроме того президент РФ сообщил об укреплении контактов с многосторонними структурами, среди которых БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз.