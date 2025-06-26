Медведев сообщил о планах посетить Курскую область

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев отметил, что воспринимает произошедшее в Курской области как личную трагедию, поскольку имеет корни из этого региона. По его словам, регион нужно восстановить не «как было, а лучше». В связи с этим Медведев заверил, что партия «Единая Россия», председателем которой он является, развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных территорий Курской области.

«Обязательно мы это все сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это все проходит», — добавил он.

Также Медведев указал, что ВСУ пытаются совершить «набеги на Курскую область», но все они пресекаются и «будут пресекаться максимально жестким образом».