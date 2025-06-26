Медведев призвал увековечить память погибших героев СВО

Газета.Ruиещё 1

Настало время приступить к увековечению памяти погибших героев специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев призвал увековечить память погибших героев СВО
© РИА Новости

До этого Медведев заявлял, что Вооруженные силы (ВС) РФ не дадут украинским войскам никаких поводов появиться в Курской области вновь.

Также заместитель председателя Совбеза говорил, что когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта, то «должна и партия воевать».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отмечал, что российские власти работают над созданием в стране музеев, посвященных событиям СВО.